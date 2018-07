Investito mentre stava attraversando la strada. E' successo intorno alle ore 19 di sabato 21 luglio scorso. Un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un'auto, una Fiat 500 in transito in piazza Oberdan, nel pieno centro di Milano. Il giovane è stato colpito violentemente dalla macchina ed è stato scaraventato contro un cartello pubblicitario, poi, ha perso conoscenza ed è rimasto a terra. Sul posto, a seguito della chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze che ha soccorso il 17enne e lo ha portato con codice rosso all'ospedale Niguarda, in gravissimi condizioni. Nell'impatto, il corpo del ragazzo ha sfondato il parabrezza dell'automobile.

Il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato sotto choc all'ospedale Fatebenefratelli per le cure necessarie. Secondo le informazioni apprese, non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Milano per svolgere i rilievi del caso. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, si dovrà fare chiarezza sull'incidente per accertarne le eventuali responsabilità e capire le motivazioni dell'investimento.