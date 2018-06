Investito da un camion: grave operaio Eni. Caccia al pirata della strada

Un uomo di 47 anni, impiegato come operaio in una raffineria Eni, è stato investito da un camion questa mattina a Ferrera Erbognone, comune della Lomellina in provincia di Pavia. Trasportato in ospedale le sue condizioni sono gravi. Caccia al conducente del camion pirata che si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.