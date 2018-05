Le offese e gli insulti razzisti di un giovane calciatore ai danni di un avversario, di soli 13 anni, per il suo colore della pelle. Poi la partita va avanti normalmente, fino alla fine, quando l’allenatore del Pontisola nota che il suo giocatore si rifiuta di stringere la mano all’avversario. Gli altri piccoli calciatori della sua squadra allora gli spiegano quanto avvenuto e la reazione del coach è immediata: ritirare la sua squadra. La vicenda viene raccontata da Il Giorno e spiega cosa ha deciso Igor Trocchia, allenatore del Pontisola, dopo l’episodio – avvenuto il primo maggio – di razzismo in campo.

La partita era quella tra il Pontisola e il Rozzano, in un giorno di festa, durante un torneo riservato alla categoria esordienti (nati nel 2005) che si teneva a Ponte San Pietro, nel bergamasco. Durante l’incontro, però, il clima di festa viene rovinato dagli insulti di un giovane giocatore del Rozzano che offende l’attaccante della squadra avversaria per il colore della sua pelle. Così si arriva alla decisione dell’allenatore: “Giochino gli altri, noi ce ne andiamo”.

La squadra viene ritirata dal torneo nonostante stesse vincendo: avrebbe dovuto disputare la sua quarta sfida. Eppure tutti i ragazzi sono d’accordo con la scelta del mister, così come lo è anche la dirigenza che ringrazia l’allenatore per il gesto e per questa scelta definita coraggiosa e giustissima. All’inizio gli avversari e il pubblico non capiscono, mentre il tecnico del Rozzano richiama l’autore del gesto che si è scusato, ma che viene comunque punito dalla sua squadra con un mese di sospensione.

La versione del Rozzano è stata poi espressa attraverso un comunicato: