Un uomo di 40 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un grave incidente stradale. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 7 sulla strada provinciale 1 all'altezza di Groppello, frazione di Gavirate in provincia di Varese. La vittima era in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, il suo mezzo si è scontrato contro un'auto. La dinamica dello schianto non è ancora stata chiarita. Il 40enne a seguito del violento impatto è stato sbalzato per terra. Sul posto sono intervenute un'ambulanze a un'automedica del 118. Ai soccorritori le condizioni del 40enne sono subito apparse critiche: l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Purtroppo per lui, poche ore dopo il ricovero è deceduto: i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Saranno adesso i carabinieri di Varese, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, a determinare la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto. Per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore: la strada Provinciale del lago è rimasta di conseguenza chiusa al traffico per buona parte della mattinata.