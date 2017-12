Incidente mortale all'alba di oggi, venerdì 22 dicembre, lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia. Un morto e quattro feriti, il bilancio. Stando a quanto si apprende, lo scontro è avvenuto a Milano nel tratto autostradale compreso tra viale Certosa e Pero in direzione di Torino, precisamente all'altezza del chilometro 125. A scontrarsi sarebbero state due vetture. Per il momento ancora non si conosce altro in merito alla dinamica dell'incidente e non si conosce l'identità della vittima. Secondo quanto riferito dagli operatori del 118, i feriti sono quattro: due di loro hanno rifiutato le cure, gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza in codice giallo rispettivamente all'ospedale Niguarda e al Policlinico di Milano.

Pesanti ripercussioni sul traffico, code di 4 chilometri.

Pesanti ripercussioni sul traffico, che è tornato normale solo intorno alle 8 e 30. Per circa un'ora si sono registrate code di oltre quattro chilometri sul tratto autostradale, ma alle 8 e 35 il CCISS ha comunicato su Twitter: Fine code per 4 km causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara (Km. 138,5) e Viale Certosa in direzione Torino.