Paura nel sondriese, dove un uomo di cinquantaduenne è stato ricoverato in ospedale per un serio trauma cranico, dopo una caduta mentre stava lavorando. L'uomo, originario di Bormio e residente a Valdisotto (sempre nella provincia di Sondrio), è caduto da una scala in un cantiere edilizio a Livigno per cause ancora da accertare, battendo violentemente la testa.

L'ennesimo incidente sul lavoro, ormai una triste "prassi" che riguarda tutta Italia, è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 3 novembre, nel comune sondriese di Livigno dove erano in corso interventi ad una abitazione privata. All'interno del cantiere edilizio, l'operaio cinquantaduenne è precipitato improvvisamente da una scala, con un volo circa un metro e mezzo, battendo violentemente la testa al suolo e procurandosi così un serio trauma cranico. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri della Compagnia di Tirano ed i tecnici dell'Ats della Montagna. L'uomo è stato poi ricoverato all'ospedale "Morelli" di Sondalo, sempre nel sondriese, dove è stato portato con l'eliambulanza.