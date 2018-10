in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Grave incidente stradale tra Vertemate e Bregnano, in provincia di Como. E' successo domenica pomeriggio. Una moto e un'auto si sono scontrate lungo la strada provinciale. L'impatto è stato molto violento e il motociclista è rimasto gravemente ferito. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: la macchina, una Nissan Micra, guidata da una donna, si è scontrata contro il veicolo a due ruote. Il 38enne dopo l'urto è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri che gli ha provocato ferite serie. La moto a bordo della quale viaggiava la vittima è stata ridotta a un groviglio di lamiere. A dare l'allarme gli automobilisti che hanno assistito alla scena e che si sono immediatamente preoccupati per le condizioni di salute dell'uomo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata con urgenza in ospedale.

Per il trasporto è stato necessario l'intervenuto dell'eliambulanza, troppo gravi le sue condizioni di salute da rendere necessario un intervento immediato. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente con esattezza, per verificare eventuali responsabilità da parte di entrambi i conducenti.