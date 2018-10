in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano A50. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 ottobre, intorno all'ora di pranzo. Un'auto e una moto si sono scontrate nel tratto tra la Ss94 e l'uscita Baggio Cusago. Nel violento impatto è rimasto ferito un motociclista che stava viaggiando a bordo del suo mezzo a due ruote, quando è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente al suolo, dopo un volo di diversi metri. A dare l'allarme gli automobilisti che stavano passando in zona e che hanno assistito alla scena, preoccupati per le condizioni di salute della vittima. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso, data la gravità dello stato in cui si trovava il motociclista. L'uomo, di 64 anni, è stato trasportato con urgenza in ospedale. Secondo quanto appreso le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso è giunta la polizia stradale.

Traffico in tilt e code sulla Tangenziale Ovest

La circolazione è stata rallentata dai veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata che hanno mandato in tilt il traffico e si sono formate lunghe code. Gli agenti hanno lavorato per indirizzare i veicoli in transito ed agevolare il passaggio delle auto sul tratto di strada coinvolto.