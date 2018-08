Incidente stradale sulla A4, al chilometro 151, in direzione Venezia. Ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una volante della Polizia e il personale sanitario del 118 in ambulanza. Secondo le primissime informazioni è rimasto ferito il conducente di un'auto coinvolta nell'incidente. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice verde e le sue condizioni di salute non dovrebbero essere gravi.