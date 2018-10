Incidente stradale in via Palmi a Milano, auto investe due anziani: donna gravissima

Due anziani sono stati investiti da un’auto in corsa mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Palmi a Milano. Nell’incidente una donna di 72 anni è rimasta gravemente ferita. Anche il marito che era con lei e la compagna del conducente con la neonata sono stati trasportati in ospedale ma in condizioni non gravi.