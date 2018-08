in foto: Silvia Penocchio

Tragedia sull'autostrada A1. Silvia Penocchio, 34enne bresciana è morta in un grave incidente che ha coivolto quattro veicoli. E' successo martedì scorso intorno alle ore 9.30. Per lei non c'è stato nulla da fare, i soccorritori l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto dopo alcune ore e il personale del 118 l'ha trasportata all'ospedale Maggiore di Parma ma è morta il giorno seguente nonostante le cure dei medici. Troppo gravi le ferite riportate, il suo corpo era rimasto incastrato nell'abitacolo, provocandole seri traumi. Il marito che viaggiava con lei a bordo del veicolo invece sta bene e se l'è cavata con qualche giorno di ricovero in ospedale e una frattura al polso. La famiglia della donna ha autorizzato la donazione degli organi. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente e sul caso sta indagando la polizia stradale che è intervenuta sul posto e ha effettuato i rilievi.

Esplode la gomma di un camion e coinvolge 4 auto

Secondo le informazioni apprese sarebbe stata l'esplosione della gomma di un camion a provocare l'incidente che ha coinvolto quattro veicoli. I detriti avrebbero fatto perdere il controllo agli automobilisti e la loro auto sarebbe stata travolta da un furgone. Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente del camion che è grave ed è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale di Vaio, a Fidenza. A causa delle macchine incidentate nella carreggiata si sono create lunghe code e rallentamenti.