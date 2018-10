in foto: (Immagini di repertorio)

Un'invasione di corsia e un semaforo rosso non rispettato. Sarebbero queste le cause del gravissimo incidente avvenuto domenica pomeriggio, poco prima delle 16, a Redavalle, nel Pavese. Lo scontro, verificatosi sulla Via Emilia, all'incrocio con Corso Garibaldi, tra una Fiat Panda e un furgone, ha causato il ferimento di quattro persone: un uomo di 49 anni e due suoi due gemelli, un bambino e una bambina di 9 anni, e una giovane donna di 29 anni. Secondo le prime ipotesi avanzate dai carabinieri della compagnia di Stradella, l'auto, guidata dall'uomo, residente proprio a Redavalle, si sarebbe schiantata contro il Fiat Doblò, con a bordo la giovane, ribaltandosi poi su se stessa.

Sono stati proprio i due i gemelli, che viaggiavano sull'utilitaria, a riportare le ferite più gravi: il bambino è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale di Brescia dall'elisoccorso, intervenuto immediatamente sul luogo dell'incidente, mentre la sorellina e il padre sono stati ricoverati al Policlinico San Matteo di Pavia. I due bambini sono stati operati e le loro condizioni restano gravi. La bambina ha riportato un forte trauma addominale con lesioni alla milza e diverse fratture. Meno preoccupanti invece le condizioni del padre, ricoverato ma non in pericolo di vita. Quasi illesa invece la 29enne, residente a Mezzanino, medicata sul posto.