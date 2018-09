in foto: Incidente stradale a Pioltello, Milano

Incidente stradale a Pioltello, in provincia di Milano. Vittima è una 22enne che è rimasta ferita a seguito del violento impatto. E' successo questa sera, mercoledì 12 settembre. La ragazza stava viaggiando a bordo della sua auto in via Dante Alighieri. Secondo le informazioni ricevute, per accuse ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un guardrail. Poi, la macchina si è ribaltata e la giovane è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, fino all'arrivo dei pompieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere e messa in salvo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e l'ha trasportata in codice giallo al policlinico di Milano. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli né ferite altre persone. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per fare chiarezza sull'accaduto.