in foto: Immagine di repertorio

Incidente stradale a Parabiago, in provincia di Milano. A scontrarsi due auto che percorrevano via Cesare Battisti, nella serata di oggi, mercoledì 12 settembre. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone. Secondo le informazioni apprese, uno dei due veicoli si è ribaltato dopo il violento impatto e un passeggero è rimasto intrappolato nell'abitacolo, senza poterne uscire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato ed estratto la vittima dalle lamiere della carcassa. Un fatto drammatico che ha spaventato gli automobilisti provenienti da entrambe le direzioni e che al momento dell'accaduto si trovavano a percorrere la strada. L'incidente, che poteva culminare in una tragedia non ha avuto ripercussioni gravi.

Ferite tre persone

Le condizioni dei feriti in un primo momento sono sembrate serie e si temeva per la loro incolumità, tanto che era stata allertata un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi: tutti e tre sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano.