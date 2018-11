Grave incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano. Un uomo di 61 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro il guard rail al bordo della strada. Il sinistro nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, nel tratto tra Baggio Cusago -Ss 494. Secondo le informazioni apprese, l'uomo sarebbe l'unico ferito e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. All'arrivo dei soccorritori, la vittima era in stato d'incoscienza, intrappolata tra le lamiere ed è stato necessaria un'attenta operazione per tirarlo fuori. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime. Ha riportato un trauma cranico e diverse ferite. La polizia stradale ha svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro come sia successo: ancora da accertare se l'uomo abbia avuto un colpo di sonno, se si sia distratto mentre era alla guida, o se abbia avuto un malore.