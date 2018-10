in foto: Incidente stradale sull’autostrada Pedemontana tratto Lazzate – Lentate

Incidente stradale sull'autostrada Pedemontana dove, per cause ancora da accertare, un veicolo è uscito fuori strada, finendo oltre il guardrail. È successo nella notte nel tratto tra Lazzate e Lentate, nel territorio della provincia di Monza e della Brianza. Non è chiaro cosa sia successo all'auto. Sul posto sono intervenuti diversi uomini vigili del fuoco. Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 arrivato con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, dopo la chiamata d'emergenza: fortunatamente le condizioni del 39enne, estratto dalle lamiere dai pompieri, si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Mentre la polizia stradale, dopo i rilievi del caso, ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.