Una motociclista 17enne sta lottando tra la vita e la morte, rimasto gravemente ferito in un incidente che ha coinvolto la sua 125 cc e un'auto a Desio, in provincia di Monza e della Brianza. E' successo questa notte, sabato 17 novembre in via Milano. Secondo le prime informazioni ricevute, il giovane stava tornando a casa e si trovava poco distante dalla sua abitazione quando è stato centrato dalla macchina. L'impatto è stato violentissimo: il 17enne è stato sbalzato dalla sella, è finito contro il tettuccio dell'auto, poi, rovinosamente sull'asfalto. Dopo lo scontro, il conducente dell'auto si è dato alla fuga, senza prestare soccorso al ragazzo, riverso a terra e ferito. A trovarlo è stata una squadra dei vigili del fuoco che stava transitando in zona e che, immediatamente si è fermata a prestare soccorso alla vittima. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito molto gravi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ambulanza al San Gerardo di Monza in condizioni molto serie e dov'è ha subito una delicata operazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi e si sono messi sulle tracce del pirata della strada. Lo hanno trovato poco dopo e portato in caserma e sottoporlo a interrogatorio.