Terribile incidente stradale a Cogliate, in provincia di Monza. La vittima è un motociclista 43enne che è morto a seguito del violento impatto con un'auto. E' successo in via Piave, poco distante dal confine con Barlassina, intorno alle ore 9 di di ieri sera 21 settembre. Secondo le informazioni ricevute, la macchina stava facendo una manovra d'inversione di marcia quando auto e moto si sono scontrate. L'uomo è sbalzato dalla moto, ha fatto un volo di diversi metri per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata con urgenza all'ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi: l'uomo è morto poco dopo l'arrivo, troppo gravi le ferite riportate.

Automobilista ferito

Ferito lievemente l'automobilista, si tratta di un 20enne, anch'egli portato in ospedale, sta bene. La polizia locale ha svolto i rilievi del caso e sta facendo le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità per la morte dell'uomo.