Tre persone sono rimaste ferite nello scontro fra due auto avvenuto dopo le 8 sulla strada provinciale a Caravate, in provincia di Varese. Sul posto sono arrivati il personale del 118, i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e di Ispra che hanno messo in sicurezza le auto e hanno estratto uno dei feriti che era rimasto incastrato. Tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente (una donna di sessant'anni, e di due uomini, uno di 65 e uno di 53) sono state portate in condizioni gravi ma non preoccupati in ospedale, due a Varese e uno a Cittiglio.