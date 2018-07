E' finito con lo scooter contro un albero lungo via San Francesco D'Assisi a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. L'uomo, un 45enne italiano residente a Cologno Monzese, in provincia di Milano, è rimasto ferito ad una gamba e ne ha persa una parte a seguito dell'impatto. E' successo intorno alle ore 3 di domenica 15 luglio. Sul posto, allertato, è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza e un'automedica, in codice rosso, ed è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Rapido anche l'intervento dei pompieri perché il veicolo a due ruote poco dopo lo schianto ha preso fuoco.

Incidente stradale a Brugherio: ricostruzione della dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e far luce sulla dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell ordine, lo scooter della vittima, un Piaggio a tre ruote, ha avuto un impatto violentissimo con la pianta e l'ha sradicata. Poi, il conducente avrebbe fatto un volo di diversi metri, cadendo rovinosamente sull'asfalto e procurandosi delle ferite molto gravi.