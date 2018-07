in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale nella serata di ieri sulla strada provinciale 147 a Santo Stefano Ticino, provincia di Milano. Così, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è morto un italiano di 63 anni: intorno alle 20 e 30 ha prima perso il controllo del suo scooter e poi si è schiantato contro un cartello stradale, ha fatto un volo di diversi metri ed è finito per terra all'altezza di una rotonda. Ancora da chiarire restano i motivi che hanno causato l'incidente in cui l'uomo ha perso la vita: forse un malore o forse ha toccato un cartello stradale che gli ha fatto perdere improvvisamente l'equilibrio.

Indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, gli operatori sanitari hanno provato a salvare il 63enne, ma tutti i tentativi sono stati inutili e non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Anche l'elisoccorso, stando a quanto riporta MilanoToday, è stato allertato. Nell'incidente, stando a quanto confermato dalle forze dell'ordine, è rimasto coinvolto solo lo scooterista e nessun altro, quindi, è rimasto ferito. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. La dinamica è al vaglio delle autorità e per ora non sono state diffuse le generalità della vittima.