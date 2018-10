in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente in via Imbonati, a Milano. Un ciclista di 34 anni è stato investito da un veicolo che stava percorrendo il suo stesso tratto di strada. E' successo questa mattina, domenica 21 ottobre, intorno alle ore 6.30. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro sul quale sta indagando la polizia locale che ha svolto i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo e la bicicletta si sarebbero scontrati, per cause ancora in via d'accertamento, e il ciclista ha fatto un volo di diversi metri, a seguito dell'impatto, finendo rovinosamente a terra sull'asfalto. Dopo la caduta la vittima ha riportato diverse ferite. A dare l'allarme, il conducente del veicolo che si è fermato ad aiutarlo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale Niguarda nel capoluogo lombardo. Le sue condizioni di salute sono molto gravi. Si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.