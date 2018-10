Grave incidente stradale in via Astesani, zona Affori a Milano. Un motociclista è andato in arresto cardiaco dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto che transitava lungo la sua strada. E' successo all'alba di oggi, domenica 7 ottobre. Il conducente alla guida dell'auto si è fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che è arrivato prontamente. I soccorritori hanno verificato le sue funzioni vitali prima di trasportarlo in ospedale e si sono accorti che non c'era battito. Subito hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale per tentare di rianimare la vittima che sembrava in un primo momento essere morta sul colpo. L'uomo infatti, dopo l'impatto con il veicolo, è stato sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri, prima di cadere rovinosamente sull'asfalto.

Il suo cuore, sollecitato dalle compressioni, ha ripreso a battere e la vittima è stata sistemata sul mezzo di soccorso, poi trasferita all'ospedale Niguarda. Secondo quanto appreso, le sue condizioni sono gravissime. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia stradale che ha lavorato per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità nei confronti del conducente del veicolo incidentato.