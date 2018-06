in foto: Foto LaPresse

Ha aperto una grata in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per recuperare il suo telefonino. E' precipitato nel vuoto schiantandosi al suolo dopo un volo di sei metri il ragazzo afghano di 20 anni che si è calato con una corda improvvisata sul momento. Il fatto è accaduto sotto gli occhi dei passanti che, dopo l'incidente si sono preoccupati delle condizioni di salute del giovane e subito hanno chiamato i soccorsi. Gli ausiliari del 118 sono intervenuti e lo hanno trasportato con urgenza in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Il 20enne ha riportato traumi agli arti e alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un ragazzo precipita in una grata della metropolitana della Stazione Centrale di Milano

Secondo le informazioni ricevute, il telefonino gli sarebbe caduto probabilmente per una distrazione e il ragazzo avrebbe pensato a un piano per recuperarlo da solo: calarsi nella grata di areazione della metropolitana con una corda di fortuna che lo avrebbe sostenuto nella discesa e gli avrebbe permesso di recuperare l'oggetto. Una mossa non riuscita: la fune non ha retto il suo peso e ha ceduto, lasciandolo cadere.