in foto: Immagine dell’incendio a Pioltello in cui sono morte due persone

Tragedia all'alba a Pioltello, in provincia di Milano. Due persone sono morte carbonizzate in un incendio divampato subito dopo un grave incidente stradale. E' successo questa mattina, sabato 13 ottobre, intorno alle 5.30. Lo scontro ha coinvolto due auto e un camion che viaggiavano su via Grandi, all'altezza dell'angolo con via Trieste. I veicoli incidentati hanno preso fuoco e le persone che si trovavano alla guida sono rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo, senza riuscire a scappare. Per loro, purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Inutile l'intervento dell'ambulanza.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno assistito al drammatico accaduto. Il fuoco scaturito dai veicoli si è esteso anche nella zona circostante e ha incendiato un capannone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.