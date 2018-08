in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Milano, in zona Palmanova. Un uomo ubriaco alla guida di un'auto, si è schiantato contro un palo della luce. E' successo intorno alle ore 6 di questa mattina, 25 agosto. In macchina con lui c'erano altre 3 persone, tutti e quattro sono rimasti feriti, il conducente è il più grave. Le forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Secondo le informazioni apprese, l'uomo alla guida in evidente stato di ebrezza, era a bordo della sua auto, un'Audi e stava transitando tra via Giovanni Battista de la Salle e via Madre Anna Picco quando avrebbe perso il controllo del veicolo in curva, poi, l'impatto contro il palo. I quattro sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco che li hanno estratti dalle lamiere e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

Guida ubriaco

Tre di loro sono stati accompagnati in codice giallo al San Raffaele e Fatebenefratelli, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L'autista, invece è arrivato al Niguarda di Milano in codice rosso. Ricoverato con prognosi riservata, lotta tra la vita e la morte per le gravi ferite riportate. E' risultato positivo all'alcol test. Sul posto le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e per verificare eventuali responsabilità.