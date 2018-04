Orazio Cataldo, 46 anni, è morto dopo essere stato investito da un furgone in via Cesare Da Sesto, quartiere San Vittore a Milano. L'uomo è stato soccorso e trasportato, quando già era non cosciente, al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo lombardo. Poco dopo il suo arrivo è morto, troppo gravi i traumi riportati in seguito all'incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 e 30. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è stato investito dal furgone mentre faceva retromarcia e scendeva dal marciapiede.

Alla guida del furgone, riporta il Giorno, c'era un uomo dello Sri Lanka di 44 anni. Il conducente del mezzo, un Renault Kangoo, non si è accorto che l'uomo stava attraversando la strada proprio nel momento in cui lui aveva ingranato la retromarcia per scendere dal marciapiede. Il 44enne al volante si è fermato per prestare i primi soccorsi al ferito, rimasto incastrato sotto il furgone. I vigili del fuoco sono accorsi per liberarlo e poi i soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno accompagnato l'uomo in codice rosso all'ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e per procedere alla rimozione del mezzo.