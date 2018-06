in foto: Foto di repertorio

Un motociclista di 24 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nella notte sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto si apprende, la sua motocicletta si sarebbe scontrata frontalmente con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 2 e 20 di questa notte.

La motocicletta, un'Aprilia 50, non aveva targa, era priva di copertura assicurativa e, secondo alcuni testimoni, viaggiava a fari spenti sulla provinciale. Lungo un rettilineo il ragazzo avrebbe sbandato e invaso l'opposta corsia di marcia. La sua moto si sarebbe poi scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 36enne, che procedeva in senso inverso. Il motociclista è morto praticamente sul colpo, troppo gravi le ferite riportate in seguito al violentissimo impatto con l'automobile. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Ricorda il quotidiano locale IlCittadino, che solo giovedì in zona è avvenuto un altro incidente mortale e anche in questo caso la vittima è un giovane motociclista: il 27enne Alessio Polito. I suoi funerali si terranno oggi, sabato 30 giugno, a Birago di Lentate. Nella notte tra venerdì e sabato, ancora, un altro giovane motociclista, un 18enne, è stato ricoverato in codice giallo in ospedale dopo essersi scontrato con un'automobile a Brugherio.