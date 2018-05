in foto: Immagine di repertorio

Tragedia a Milano, in via dei Fiordalisi, dove una persona anziana è morta a seguito di un incendio che ha devastato un appartamento nella periferia sud-ovest di Milano. A causa del rogo altre tre persone sono rimaste intossicate per il fumo sprigionato. Le loro condizioni non sono comunque considerate preoccupanti. Il rogo è divampato poco prima delle 16.30: a quell’ora, infatti, sono intervenuti i vigili del fuoco al quinto piano di una palazzina. Una volta entrati nell’appartamento, i pompieri hanno portato via tre persone ma hanno trovato il corpo di una quarta persona completamente carbonizzato.

In base a quanto riferito dalla polizia si tratta di un uomo di 81 anni. Mentre le persone rimaste ferite sono tre donne: una di 60, una di 45 e l’altra di 23 anni. Tutte e tre sono state trasferite negli ospedali di Niguarda e San Carlo. La polizia sta ora compiendo tutti gli accertamenti del caso per provare a capire da cosa sia nato il rogo e cosa sia realmente accaduto. Le cause sono, quindi, ancora da accertare. Sul caso lavorano sia la questura di Milano che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso e nucleo Saf.