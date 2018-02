Una densa nube nero si è sprigionata dal capannone di una ditta che produce solventi chimici a Cuggiono, nel milanese. Un ferito, rimasto ustionato in modo non grave, è stato portato all'ospedale di Magenta. Sul posto sono già giunte le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio: si cerca ora di capire se sono stati sprigionati anche gas tossici.

L'incendio si è sviluppato attorno alle 10.30 in una porzione del capannone della ditta in via XI settembre a Cuggiono, non lontano dal punto del fiume Ticino che delimita il confine tra le province di Novara e Milano nonché tra il Piemonte e la Lombardia, nell'ala della fabbrica dove si lavorano i solventi chimici. A provocare le fiamme potrebbe essere stato uno scoppio accidentale, anche se al momento i rilievi sono ancora in corso. Sul posto è giunta anche, oltre ai Vigili del Fuoco di Legnano, anche un'autobotte del Nucleo Chimico-Batteriologico dei Vigili del Fuoco di Milano, assieme ai Carabinieri della stazione locale ed ambulanze del 118.

Si registra un solo ferito: si tratta di un uomo rimasto ustionato in maniera non grave: dopo le prime cure del caso affidate ai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Magenta, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le fiamme causate dall'incendio hanno liberato un'enorme nuvola di fumo nera, ben visibile in tutta la cittadina. La schiuma sprigionata però dall'impianto di sicurezza della ditta produttrice di solventi è subito entrata in funzione, riducendo le fiamme. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha poi permesso di domarle del tutto in poco tempo. Si lavora adesso per capire le cause dell'incendio, mentre una squadra emergenza dell'Arpa è già sul posto per capire e valutare il rischio di inquinamento ambientale.