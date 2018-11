Incendio in una ditta di Briosco, in provincia di Monza e Brianza. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, venerdì 9 novembre, per spegnere le fiamme divampate all'interno di uno stabilimento che si trova in via 11 settembre. Il rogo è divampato all'interno di un impianto di aspirazione delle polveri che si trova all'esterno di un capannone. I pompieri sono intervenuti con più mezzi, tra cui un'autopompa, con cui hanno spento le fiamme. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.

Si tratta dell'ennesimo intervento dei vigili del fuoco a Briosco: nel paese della Brianza sei giorni fa era crollato il tetto di una vecchia casa, per fortuna disabitata, mentre due giorni fa i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due camionisti che si sono schiantati con il loro tir contro il guard rail sulla strada statale 36. Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze, ma la superstrada è rimasta chiusa a lungo per consentire ai pompieri di rimuovere il camion incidentato.