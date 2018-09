in foto: L’incendio in cascina a Truccazzano (Foto Vigili del fuoco)

Un vasto incendio è divampato nella notte a Truccazzano, in provincia di Milano. Le fiamme hanno interessato centinaia di rotoballe di fieno che erano accatastate presso la cascina Cortenuova. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco volontari e permanenti del Comando provinciale di Milano: le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e continuano anche nella mattinata. Fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito né intossicato. Secondo il proprietario della cascina, sarebbero bruciate oltre 140 rotoballe di fieno, causando quindi un danno ingente. Ignote al momento le cause del rogo.

La nottata appena trascorsa non è stata facile per i vigili del fuoco: oltre la rogo a Truccazzano, un altro incendio di vaste proporzioni è infatti divampato a Rho, nell'hinterland di Milano, distruggendo il gattile comunale che si trova in via Turati. Nonostante il pronto intervento dei pompieri, purtroppo, le fiamme hanno quasi interamente bruciato la struttura: oltre cento gatti sarebbero morti nel rogo le cui cause, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, sarebbero accidentali e non legate a un gesto di natura dolosa.