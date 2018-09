in foto: Incendio a via Moroni, Milano

Incendio in via Moroni a Milano. Le fiamme sono divampate questa mattina al secondo piano di appartamento. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in casa. Paura tra i residenti del quartiere che a Fanpage.it hanno detto di aver visto del fumo uscire dalle finestre del palazzo di quattro piani. A dare l'allarme i vicini di casa, spaventati per ciò che stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.

I soccorritori si sono serviti di un'autopompa e un'autoscala, accedendo all'abitazione attraverso il balcone, rivolto verso la strada. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Non è chiaro se la vittima sia morta carbonizzata o soffocata dal fumo che si era diffuso in grande concentrazione all'interno dell'appartamento. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo.