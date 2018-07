Incendio in un palazzo a Milano. Le fiamme sono scaturite in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Guglielmo Silva 45, zona Portello. Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri, 21 luglio. Secondo quanto appreso, ad andare a fuoco sarebbe stata la casa di una persona accumulatrice di oggetti. Ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con sette mezzi. E' intervenuto anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica per prestare soccorso. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere l'incendio che si è propagato su vari oggetti che riempivano le stanze e che hanno facilmente diffuso le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per molte ore per la difficoltà dei pompieri a entrare nell’appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con una gru, per raggiungere la parte più alta del palazzo. Le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza. Secondo le informazioni ricevute, non ci sono feriti o intossicati.