in foto: Incendio a Melegnano

Incendio a Melegnano, in provincia di Milano, dov'è andata a fuoco una giostra nei pressi del Castello. E' successo questa sera giovedì 1 novembre, intorno alle ore 20, nel parco del Castello Mediceo. A dare l'allarme i residenti spaventati dai bagliori che provenivano dall'area verde dove giocano i bambini. Alla chiamata d'emergenza hanno subito risposto i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per domare le fiamme che hanno bruciato anche le chiome degli alberi sovrastanti. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e per scongiurare che si propagasse altrove, essendo scaturito in una zona dove si trovano diverse piante.

Le operazioni di spegnimento sono state portate a termine in breve tempo e l'area è stata messa in sicurezza. Purtroppo la giostra è rimasta danneggiata dalle fiamme. Non sono chiare le cause che abbiano provocato il rogo, né se si tratti di un cortocircuito o di un atto doloso.