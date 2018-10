in foto: Foto dei Vigili del Fuoco

Vasto incendio nella notte a Lazzate, nella provincia di Monza e della Brianza. In fiamme il capannone di una nota ditta di legnami in via San Lorenzo. E' successo tra venerdì e sabato intorno alle ore 23. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 automezzi. i pompieri hanno lavorato duramente diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Il capannone, infatti, è andato a fuoco in diversi punti e le fiamme hanno colpito gran parte della struttura. Presenti anche i carabinieri e un'ambulanza. Non è chiara quale sia stata l'origine del rogo né cosa possa aver provocato l'incendio. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'accaduto e far luce su eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni apprese, non risultano persone ferite. Il danno alla struttura e al materiale destinato ala vendita è comunque ingente. Il legname, infatti, ha preso fuoco e ciò ha reso ancora più difficili le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che si sono protratte durante la notte.