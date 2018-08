Incendio a Gessate. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri 18 agosto. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle ore 15.30. I pompieri sono intervenuti nella provincia di Milano, in via Cascina Trombettina, nelle vicinanze della fermata della linea M2 di Gessate. A dare l'allarme diverse chiamate di automobilisti che si sono trovati in quel momento di passaggio in zona e dai residenti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo sul posto per domare le fiamme che hanno bruciato alberi, rifiuti abbandonati in strada, letame e sterpaglie.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, il rogo non sono stati danneggiati gli edifici circostanti, né sono rimasti coinvolti tra le fiamme gli abitanti della zona. Non è stato registrato alcun problema nemmeno per la viabilità stradale. Regolari anche i treni della metropolitana, che transitano a un centinaio di metri dal luogo dell'incendio.