Momenti di paura a Corbetta, in provincia di Milano, dove un incendio è divampato all'interno di una villa. E' successo ieri pomeriggio, sabato 10 novembre, in via Fratelli Ricchini. Al momento dell'accaduto all'interno della casa c'era una nonna e i suoi due nipotini. La donna si è accorta che qualcosa non andava e, intuendo la situazione di pericolo, è subito uscita di casa portando in salvo i bimbi. Il rogo ha bruciato il tetto, distruggendolo e si è diffuso anche a un'abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai residenti e hanno lavorato per domare le fiamme, riuscendo a contenere i danni. Secondo le informazioni apprese fortunatamente non ci sono feriti. Sono stati svolti gli accertamenti del caso per capire cosa abbia generato il rogo. Non è ancora chiaro il motivo dell'incendio né della dinamica. Si dovrà verificare se si sia trattato di un cortocircuito o di un elettrodomestico dimenticato acceso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.