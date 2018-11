in foto: La cisterna in fiamme a Canegrate, Milano (Immagine dei vigili del fuoco)

Paura a Canegrate, in provincia di Milano, dove questa sera, mercoledì 21 novembre, ha preso fuoco la motrice di una cisterna che trasportava benzina. Si tratta di un mezzo che al momento in cui è divampato il rogo non stava viaggiando su strada, ma era fermo. I residenti, hanno dato l'allarme, allertati da un sospetto bagliore nel buio, chiamando i vigili del fuoco. Secondo le informazioni apprese, l'incendio ha destato molta preoccupazione, per questo è stato richiesto l'intervento di due Aps con due autobotti e il carro schiuma. Sul posto hanno lavorato i pompieri per domare le fiamme, scongiurando che si propagassero altrove. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, né ci sarebbero feriti. A seguito delle operazioni di spegnimento, i pompieri hanno svolto alcune verifiche accertando che la cisterna risultava fortunatamente vuota, quindi priva del liquido altamente infiammabile che avrebbe potuto provocare danni ben peggiori, se incendiato.