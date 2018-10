in foto: Immagine di repertorio

Paura nel Bergamasco dove, a partire da questa mattina sono attivi diversi focolai nella zona tra Stezzano e Zanica. A bruciare sono delle sterpaglie dalle quali si sono sollevate fiamme e un alta colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi autocarri che sono al lavoro da diverse ore per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza del vento che le ha rese più difficili perché le ha alimentate e diffuse, permettendo che l'incendio si propagasse.

Strade chiuse

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno chiuso l'ex statale 42 in direzione di Bergamo, mentre la tangenziale sud di Bergamo è stata chiusa per un tratto tra Stezzano e Comun Nuovo in entrambe le direzioni, per la presenza del fumo.