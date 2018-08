Per iniziativa della maggioranza di centrodestra guidata da Attilio Fontana, in Lombardia arriva la Leva Civica Volontaria. Una sorta di servizio civile, ma dal nome più marziale, promosso dal Pirellone e che per il primo anno punta a coinvolgere 344 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni in esperienze di formazione e tirocinio, con un rimborso di 433,80 euro al mese grazie allo stanziamento di 1,5 milioni di euro dall'ottobre 2018a all'ottobre del 2019. Una sperimentazione che, se avrà successo, sarà riproposta magari con un finanziamento più significativo.

Leva Civica Volontaria: come candidarsi

Il provvedimento, promosso dall'assessorato alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, punta a proporre ai giovani esperienze formative che gli avvicinino ai loro interessi e al mondo del lavoro. I moduli per candidare sono sul sito della Regione Lombardia e dovranno essere compilati e consegnati entro metà settembre, mentre per il 24 settembre saranno rese note le graduatorie.

L'assessore Silvia Piani: "12 mesi al servizio della collettività"

"Il passaggio dalla dichiarazione di intenti alla realizzazione di progetti di cittadinanza attiva – spiega l’assessore alle Politiche per la famiglia Silvia Piani – rappresenta un vero investimento della comunità rispetto al futuro, oltre che un’importante opportunità di cittadinanza attiva per le giovani generazioni che potranno svolgere 12 mesi al servizio della collettività nei settori dell’assistenza, dello sport e della protezione civile. Un modo di acquisire esperienze professionali e nel contempo di ricevere attestati di competenza".