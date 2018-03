in foto: Immagine di repertorio

Una notte da incubo per i residenti della zona al confine tra il comune di Pioltello e quello di Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland di Milano. Qui in un capannone industriale abbandonato si è svolto un rave party a cui avrebbero partecipato circa cinquecento giovani provenienti da tutto il Nord Italia. L'alto volume della musica tekno sparata dal muro di casse montato al civico 14 di via Como 14, all'interno dell'ex stabilimento della Partesa srl, ha tenuto sveglie centinaia di persone che hanno infiammato i centralini delle forze dell'ordine.

Da quanto si apprende carabinieri e polizia, che hanno vigilato sulla festa illegale per controllare che non degenerasse e identificando chiunque si avvicinasse o si allontanasse, hanno deciso di non intervenire per evitare problemi di ordine pubblico. La musica è stata spenta solo attorno alle 10.00 di questa mattina.