Conto alla rovescia per pagare l'acconto di Imu e Tasi. E' previsto per oggi, infatti, lunedì 18 giugno 2018, il termine ultimo per il versamento delle due imposte sulla cassa. I cittadini potranno però scegliere se pagare tutto in un'unica soluzione oppure, in alternativa, versare la prima metà entro la giornata di oggi e saldare il contro entro la seconda rata entro il 17 dicembre. Spetta agli stessi contribuenti provvedere al calcolo e al pagamento tramite bollettino postale oppure il modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento, per quanto riguarda il Comune di Milano, i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi, il locatario nei contratti di leasing, ed il concessionario nel caso di concessione su area demaniale. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Da ricordare che quindici giorni di possesso equivalgono, nel conteggio, ad un mese. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso invece se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

In caso di contitolarità (comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato a effettuare distintamente e per la parte corrispondente alla propria quota di titolarità il versamento dell'imposta, fa sapere il Comune di Milano, mentre per le parti comuni dell'edificio (ad esempio l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Per maggiori informazioni, si può fare riferimento o al portale del Comune di Milano stesso oppure sentire il proprio commercialista.

Qua tutte le informazioni sull'IMU

Come pagare l'IMU e la TASI sul sito del comune di Milano