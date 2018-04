Il Tribunale gli confisca la casa: Fabrizio Corona cerca un’altra abitazione a Milano?

Dopo che il Tribunale di Milano gli ha confiscato la sua lussuosa abitazione in via De Cristoforis – nella quale stava vivendo dopo la scarcerazione – Fabrizio Corona è in cerca di una nuova sistemazione a Milano? Sì, a giudicare dai profili social nel quale l’ex re dei paparazzi si mostra in visita ad un appartamento nel capoluogo lombardo.