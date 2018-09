in foto: Fabio Pruneri (Facebook)

Sul suo profilo Facebook ha da poco aggiornato l'indirizzo di residenza, che adesso riporta la scritta: "Cambridge, Massachusetts". Perché il 19enne Fabio Pruneri, originario di Grosio in Valtellina, ha da poco coronato un sogno: ha iniziato a frequentare la prestigiosa Università di Harvard, che si trova negli Stati Uniti. Si tratta della più classica "ciliegina sulla torta", dopo un'estate che era iniziata con il diploma di maturità scientifica conseguito al liceo Volta di Milano (82 il suo voto di maturità) ed era poi proseguita con la sua partecipazione alle Olimpiadi di informatica che si sono tenute a Tsukuba, in Giappone. Lì, Fabio e i suoi tre compagni di squadra, i connazionali Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti e Federico Stazi, si sono fatti valere conquistando una medaglia di bronzo a testa. Per Fabio non si è trattato di un exploit inatteso: programma da quando frequentava le scuole medie e in passato aveva già partecipato ad altre competizioni internazionali dello stesso genere, vincendone anche alcune.

Le Olimpiadi internazionali di informatica (International Olympiad in Informatics, Ioi) sono state un importante banco di prova per il 19enne, che vi è arrivato con in tasca una certezza: la preziosa ammissione ad Harvard, di cui era già a conoscenza da fine marzo. Durante la competizione, che si svolge con cadenza annuale ed è uno dei più prestigiosi contest di informatica al mondo, Fabio e i suoi compagni hanno affrontato brillantemente vari problemi di natura algoritmica al computer, scrivendo sul momento i programmi necessari per risolverli. Una cosa che probabilmente Fabio continuerà a fare anche nel suo percorso universitario: il ragazzo ha infatti dichiarato che pensa di seguire il corso di Computer Science durante il suo anno da matricola ad Harvard.