Il sindaco di Cisliano contro Ats Milano: “Nessun tampone dopo i test sierologici: positivi in 45”

Il sindaco di Cisliano, paese in provincia di Milano, Luca Durè, ha proceduto con il deposito di un esposto-denuncia alla procura di Pavia poiché, dopo aver sottoposto la cittadinanza ai test sierologici, dei quali 45 sono risultati positivi, non si è proceduto in alcuna maniera al monitoraggio di coloro che hanno sviluppato gli anticorpi al Covid come invece dovrebbe essere fatto con regolari tamponi naso faringei.