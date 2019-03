in foto: Le operazioni di recupero da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco

Oggi nel laghetto di pesca di Poncarale, Brescia, i vigili del fuoco hanno ripescato un furgoncino, scivolato in acqua e subito affondato nelle acque melmose del ‘Camorgia Lake'. Intervenuti sul posto, i pompieri della squadra di San Polo si sono messi all'opera, con l'ausilio di gru e sommozzatori, per riportare il mezzo, un Renault Kangoo, sulle sponde del laghetto. Stando a quanto ricostruito e stando a quanto riporta il Quotidiano di Brescia, il proprietario aveva parcheggiato in mattinata il suo furgoncino vicino al laghetto, probabilmente senza freno a mano inserito. Questo avrebbe causato lo scivolamento nel mezzo nell'acqua.

Il furgoncino recuperato dai vigili del fuoco

I proprietari del laghetto di pesca hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco, che si sono recati subito sul posto per le operazioni di recupero. Sono intervenuti anche i sommozzatori del Nucleo regionale di Milano per riportare a riva il mezzo, che non ha praticamente riportato danni. Fortunatamente, inoltre, il carburante contenuto nel serbatoio non si è riversato nell'acqua del laghetto.