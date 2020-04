in foto: Il Duomo di Milano illuminato

Fino a Pasqua il Duomo di Milano sarà illuminato con la cosiddetta ‘illuminazione di gala', riservata di solito alle notti dei giorni festivi e prefestivi. Questa volta resterà accesa tutte le notti con l'obietivo, ha spiegato la Veneranda Fabbrica, di rappresentare un segno di fiducia e di speranza per la città che sta vivendo un momento difficile. "Molte persone, pur restando a casa, cercano la Cattedrale dalle proprie finestre, attraverso le numerose webcam presenti in rete o nelle immagini dei telegiornali. Con un messaggio di luce che ci accompagnerà idealmente fino alla Pasqua del Signore, la domus di tutti i milanesi conferma così, ancora una volta, la propria partecipazione, nella sua secolare storia, alle vicende della città che ha edificato uno dei più splendidi monumenti all'ingegno e alla creatività lombarda", si legge in una nota.

Il Duomo sarà illuminato con i 500 proiettori del nuovo impianto

Il Duomo di Milano sarà illuminato con gli oltre 500 proiettori del nuovo impianto inaugurato nel 2018. Inoltre, un'altra iniziativa messa in campo, ogni lunedì alle 15, sul portale duomomilano.it, sui canali social Facebook, Youtube e IGTV di Instagram, saranno pubblicati brevi tour tematici. Ancora, data la chiusura delle scuole, la Veneranda Fabbria del Duomo ha deciso di proporre un percorso didattico destinato a bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Le schede saranno scaricabili dal portale duomomilano.it e saranno corredate anche da una parte narrativa.