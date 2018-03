La neve che fiocca, il gelo che imbianca le finestre e una voglia irrefrenabile di far niente. In queste giornate d'inverno – così classiche da incorniciare – il desiderio di restare a casa va appagato con tanto di copertina in pile, pigiamone, televisione e pizza. Perché la serata possa riuscire, va necessariamente scelto il programma televisivo giusto. Ebbene, se siete appassionati di "The Big Bang Theory", è possibile accordare anche la pizza ai personaggi della nota serie televisiva. In 32 pizzerie di Milano (che elenchiamo a chiusura di articolo) la pizza viene recapitata a casa con i singolari cartoni tematici di The Big Bang Theory… che si animano all'occorrenza.

La pizza e la "porta temporale" di Infinity

Che un cartone sia animato senza essere un cartoon sa quasi di magia, perciò, per evitare di essere rimproverati dalla tagliente ironia di Sheldon, precisiamo che si tratta di un "gioco" che è possibile fare semplicemente con il proprio cellulare. Dal 26 febbraio basta farsi recapitare la pizza da uno dei locali aderenti all'iniziativa , scaricare gratuitamente l'app Experience Gate, inquadrare la scatola dal lato superiore… ed ecco che si avvierà il trailer dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory sullo schermo dello smartphone in corrispondenza del cartone ideato da AdvertPizza (che intanto potete muovere come e dove volete, poiché il video "seguirà" la scatola). Alla fine del trailer sarà possibile guardare una gallery con i protagonisti della serie, approdare sulla pagina di Infinity dedicata a The Big Bang Theory e condividere la propria esperienza sui social.

The Big Bang Theory, 11a stagione

La nuova stagione di The Big Bang Theory, l'undicesima, è cominciata in Italia il 24 gennaio ed è trasmessa da Infinity, la tv on demand di Mediaset. Le puntate sono sedici e ogni mercoledì ne viene trasmessa una nuova, che poi – secondo la logica “comoda” dell’on demand – può essere vista con calma quando si ha tempo e voglia. Tra le serie tv visibili su Infinity, ricordiamo Young Sheldon lo spin off di The Big Bang Theory e da aprile in esclusiva la terza stagione di Mr. Robot e la nona di Will & Grace. A questa programmazione si aggiungono le puntate dei reality di Mediaset, quali Amici e L’isola dei famosi.

Elenco delle pizzerie della Experience Gate

Pizzeria Buona Pizza, Via Moscati, 20 A' Piedigrotta, Via Fabio Mangone, 1 Pizzeria Il tunnel, Via Cagnola, 6 Pizzeria La Voglia, C.so di Porta Ticinese, 60 Pizzeria Il nuovo Muretto, Via Moretto da Brescia, 27 Pizzeria Non Solo Pizza, Via Vallazze, 20 Pizzeria Pizza.it, Via Teodosio, 3 Pizzeria Anthony, Via Pacini, 67 Pizzeria La Palma, Via C. Balbo, 31 (Ang. Viale Toscana) Pizzeria Altro che pizza, Via Sardegna, 20 Pizzeria Settembrini, Via Settembrini, 18 Pizzeria 4 Fratelli, Via Washington Giorgio, 104 Pizzeria Italia 1, Viale Bligny, 24 Pizzeria Ti Amo, Viale Jenner, 10 Pizzeria Mare Mosso, Viale Monte Nero, 50 Pizzeria Segrino, Via Alserio, 30 Pizzeria Barbagia, Via Ruggero di Lauria, 18/B Milano Kebab, Via Palermo 18 Milano Kebab, Via delle Forze Armate, 326 Pizzeria Mondial Kebab, Via della Moscova, 39 Pizzeria Pizza Pazza, Piazza Santo Stefano, 12 Pop Up Cafè, Via Cagnola, 9 Pizzeria Istanbul Kebab, Via Donizetti 1\A S.Ambrogio, Via Ausonio, 7 Pizzeria Cecco, Via Vincenzo Monti, 34 Pizzeria Il Quarto, Via Ravizza, 8 Milano Kebab House, Via della Moscova, 7 Pizzeria Olona, Via Olona, 17 Pizzeria Aurora, Via Curtatone 21 Pizzeria Carmen, Piazzale Corvetto, 3 Pizzeria Le Castellet, Via Cola di Rienzo, 28 Pizzeria La Fata, Alzaia Naviglio Pavese, 34.

Articolo sponsorizzato