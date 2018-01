Un cane di razza husky prigioniero tutto il giorno su un balcone minuscolo. Più che un balcone un davanzale. Da una parte la ringhiera, dall'altra la serranda abbassata e neanche lo spazio necessario a girarsi per l'animale. La denuncia è arrivata lo scorso lunedì agli agenti della Polizia Locale da parte di una cittadina che, dopo aver notato la situazione del cane, ha deciso di informare le forze dell'ordine ma anche di denunciare pubblicamente la situazione con un post su Facebook, che in poche ore ha avuto migliaia di condivisioni e commenti.

Cane chiuso sul terrazzino: la denuncia su Facebook di una vicina.

“Da oltre mezz'ora osservo questo splendido cane e mi domando che senso abbia tenere un animale per trattarlo in questo modo", ha scritto l'utente. Alcune ore dopo, al ritorno dal lavoro, la cittadina ha constatato che la situazione del cane era sempre la stessa: “Sono le 20.30 e il cane è ancora lì”. A testimoniarlo un video.

I controlli della Polizia Locale.

Gli agenti della Polizia Locale hanno espresso cautela sull'accaduto: “Abbiamo svolto dei sopralluoghi il giorno dopo aver ricevuto la mail della signora in quel momento il cane era sul balcone, ma la porta-finestra era aperta. Dunque aveva la possibilità di entrare in casa. Ora stiamo cercando di contattare i proprietari per fare le necessarie verifiche e capire se la situazione in cui l’animale si trovava qualche giorno fa fosse un caso isolato. Nel frattempo restiamo in contatto con la cittadina che ci ha segnalato la vicenda”.